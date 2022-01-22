Konyalı vatandaşın Babacan'dan talebi: Adalet getirin, adalet istiyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin açılış töreni için gittiği Konya’da vatandaşların sorunlarını dinledi. KHK ile ihraç edilen bir kadın Babacan'a “Biz suçsuzuz. Bu millete hiçbir zararımız olmadı. Adalet istiyoruz” dedi. Babacan ise kadına, “Burada çok derin sorunlar var. Adalet çerçevesinde mutlaka bir çözüm üretmek gerekiyor” karşılığını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Konya’nın Akşehir ilçesinde, partisinin ilçe binasının açılış törenine katıldı. Babacan, açılıştan sonra ilçe esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında “KHK mağduru” olduğunu söyleyen bir kadın Babacan’a şunları söyledi:

“Bitmeyecek mi? Yani biz suçsuzuz. Gerçekten suçsuzuz. Suçsuzluğumuzu ne zaman ispat edeceğiz, çok ağrımıza gidiyor. Bu millete hiçbir zararımız olmadı. Benim istediğim sadece adalet, ben adalet istiyorum çünkü suçsuz olduğumu sadece adaletle ispatlayabilirim. Adalet getirin, adalet istiyoruz.”

Babacan ise kadına şu karşılığı verdi:

“Mustafa Yeneroğlu’nu takip edin. KHK konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız zaten. KHK konusunda maalesef ciddi bir haksızlık var. Zulüm var. Vatandaşlar yargı sürecinde beraat ettiği halde tekrar eski işlerine dönemiyorlar. Burada çok derin sorunlar var. Adalet çerçevesinde mutlaka bir çözüm üretmek gerekiyor. Dikkatli de yapmak gerekiyor. Çünkü maalesef kötü niyetli insanlar da var. Sisteme empoze etmişler. Yani onlara da dikkat ederek, devleti de benzer durumlardan koruyacak bir çerçeve gerekiyor.”