Konyalı berberden 'obüs mermili' saç modeli

Konyalı berber Ali Yıldız, Malatya'da düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Mehmetçik Vakfı'na Destek' programında, yapay saçtan yaptığı 'obüs mermisi' modelini mankenin saçına uyguladı. Konya'da çalışan 8 berber, 1 Mart günü, Malatya Belediyesi'nce düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Mehmetçik Vakfı'na Destek' programına katıldı. Berberler, geliri Mehmetçik Vakfı'na gönderilecek programda hünerlerini sergiledi. Asker üniforması giyip, bordo bere takan berberler, yaptıkları saç modelleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Berber Ali Yıldız'ın, mankenin saçına uyguladığı, yapay saçtan 'obüs mermisi' modeli dikkat çekti. Yıldız, ''Ordumuz, Afrin'de bizler için mücadele ediyor. Onlara destek amaçlı bu fikri geliştirdim. Üniformalarımızı da giydik. Allah, askerimizin yardımcısı olsun" dedi.