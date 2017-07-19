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Konya'daki pavyonda gözaltına alınan kadınların iddiası: Turistiz, gezmeye geldik

19 Temmuz 2017 11:54

Konya'da bir pavyona yapılan baskında konsomatris olarak çalıştığı öne sürülen 4 yabancı kadın gözaltına alındı. Pavyonda çalıştıklarını kabul etmeyen kadınlar, kente turist olarak geldiklerini, tarihi yerlerini gezeceklerini söyledi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir pavyona baskın düzenledi. Baskında konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Gürcistan vatandaşı F.M. (29), M.D. (34), N.M. (28) ve Uganda vatandaşı A.K.B. (32) yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar polise verdikleri ifadede, pavyonda çalışmadıklarını, turist tarihi yerleri gezmek için Konya'ya geldiklerini iddia etti. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI Ayrıca işyerinin işletmecisi Osman T.'nin otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Osman T.'de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Konya&#39;daki pavyonda gözaltına alınan kadınların iddiası: Turistizgezmeye geldik

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