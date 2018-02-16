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Konya'da üretilen bu robotlar çay demliyor, mangal yapıyor hatta 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynuyor

16 Şubat 2018 23:29

Konya'da bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasında üretilen robot, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor. Yazılım firması Akın Soft tarafından kurulan 'AKINROBOTICS' fabrikasında üretilen son insansı robota 'ADA GH5' adı verildi. ADA GH5'in, havaalanı, otogar, otel, alışveriş merkezi, mağaza, market, restoran, kafe gibi mekânlarla fuar, konser, açılış ve kutlama gibi organizasyonlarda, eğitim kurumlarında ve hastanelerde kullanılabileceği belirtildi. ADA GH5 ayrıca, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynuyor, çay demleyip, yemek ve mangal yapıyor.

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