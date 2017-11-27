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Konya'da flamingo katliamı

27 Kasım 2017 17:25

Konya'nın Ereğli ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri olan Akgöl Sazlığı'nda 6 flamingo öldürülmüş olarak bulundu. Flamingoları bulan doğa fotoğrafı tutkunu İbrahim Pekpostalcı, bu kuşların tüfekle vurulduğunu tahmin ettiğini belirterek, ''Etrafta tüfeğe ait fişekler vardı. Sanırım can çekişmesin diye de hayvanları boğazından kesmişler. Sonra da oradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar parçalamış.'' dedi. Dün görüntülenen cansız flamingoların bugün yerinde olmadığı, tüylerinin halen bölgede olduğu görüldü.

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