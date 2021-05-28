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Konyaaltı Plajı'nda kısıtlama öncesi yoğunluk

Bazı tatilcilerin plaja çadır kurduğu görüldü

28 Mayıs 2021 21:56

Antalya'nın Konyaaltı Sahili 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala tatilcilerin ve kent sakinlerinin akınına uğradı. Bazı tatilcilerin plaja çadır kurduğu görüldü.

Türkiye genelinde başlayacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Antalya'nın Konyaaltı Sahili, tatilciler ve kentte yaşayanların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 24 derece nem oranın ise yüzde 70 ölçüldüğü kentte sahile gelenlerin kimi denizde yüzdü kimi ise sahilde güneşlenmenin keyfini sürdü. 24 derecelik hava sıcaklığı yüksek nemle birleşince hissedilen hava sıcaklığı 26 derece oldu. Bazı tatilcilerin plaja çadır kurduğu dikkati çekerken denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.

Bugün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama süresince Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da yalnızca kısıtlamadan muaf sektörlerin çalışanları ile turistler dışarı çıkabilecek.

Turistler 56 saatlik kısıtlama süresince kentin ören yerlerine ve plajlarına gidebilecek. Yerleşik yabancılar da kısıtlama kapsamında dışarı çıkamayacak.

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