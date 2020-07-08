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Konya'daki Meke Gölü kurudu

08 Temmuz 2020 12:50

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' nitelendirilen krater bir yapıya sahip Meke Gölü kurudu. 

Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, göl hakkında konuşan TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan, ''Burada insanlar göle girip yüzerdi. Kuş türleri olurdu. Şimdi eski halinden eser kalmadı. Biz böyle kurumuş olan Meke Gölü'nü değil, yine kuşların geldiği, insanların gezip dolaştığı gölümüzü istiyoruz'' dedi.

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