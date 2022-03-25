T24 LogoT24 Logo
Haberler

Konya’da ucuz et kuyruğu

25 Mart 2022 09:08

Konya’nın Karatay ilçesinde bir kasap açılışa özel olarak et fiyatlarında indirime gitti. İşletmenin önünde soğuk havaya rağmen kuyruklar oluştu.

Ramazan öncesi vatandaşı düşünerek böyle bir girişim içinde olduklarını ifade eden işletme sahibi, “Biz tedarikçi firmalarla bir ay öncesinden anlaşmalarımızı yapmıştık. Ödemelerimizin çoğunu yaptığımız için vatandaşa şimdilik fiyat konusunda kolaylık sağlayabiliyoruz” dedi.

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette yüzde 48 oranında zam kararı almış  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun zam kararını ‘uzun kuyruklar’ sebebiyle aldıklarını açıklamıştı.

 

ucuz et kuyruğuete zamkonya et kuyruğu

Diğer Videolar

İETT otobüsünün şoförü, "psikolojim bozuldu" diyerek kontak kapattı

Tablosunun Dali’ye ait olduğunu düşünen kişi 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

Ümit Özdağ'dan Soylu ve Davutoğlu'na: 15 Temmuz'da yarım kalan neydi; Ankara Garı'na bomba nasıl geldi, açıklayın

Muharrem İnce'den "Cumhur İttifakı'na geçecek" iddialarına yanıt: Hay Allah belanızı versin

İş makineleri Atatürk Havalimanı'nda!

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında böyle dans etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24