Konya’da ucuz et kuyruğu

Konya’nın Karatay ilçesinde bir kasap açılışa özel olarak et fiyatlarında indirime gitti. İşletmenin önünde soğuk havaya rağmen kuyruklar oluştu.

Ramazan öncesi vatandaşı düşünerek böyle bir girişim içinde olduklarını ifade eden işletme sahibi, “Biz tedarikçi firmalarla bir ay öncesinden anlaşmalarımızı yapmıştık. Ödemelerimizin çoğunu yaptığımız için vatandaşa şimdilik fiyat konusunda kolaylık sağlayabiliyoruz” dedi.

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette yüzde 48 oranında zam kararı almış Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun zam kararını ‘uzun kuyruklar’ sebebiyle aldıklarını açıklamıştı.