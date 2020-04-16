Konya'da 'Nasreddin Hoca' sokak sokak dolaşıp 'evde kal' dedi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında evde kalmanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Nasreddin Hoca’nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu çekti.

Nasreddin Hoca Türbesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, tarihi evlerin bulunduğu Akşehir sokakları, Hıdırlık, İbre Çeşmesi gibi Akşehir’in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca kendisi ile kısa bilgiler verip bir fıkrasını anlatıp 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkmama konusunda öğüt verdi. Sokağa çıkan vatandaşlara da maske takma konusunda uyarıda bulunan temsili Nasreddin Hoca, videonun sonunda tüm insanlara sağlık ve sıhhat temennisinde bulundu.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel koordinatörlüğünde hazırlanan videonun senaryosunu Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi Mehmet Korkusuz yazarken, videonun kamera çekimleri ve yönetmenliği de Cemal Filiz tarafından yapıldı.

Akşehir Belediyesi olarak Korona virüs ile ilgili ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları, maske dağıtımı, tıbbi atık kutularının dağıtımı ve birçok konuda durdurak bilmeden çalışma yaptıklarını belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Amacımız bu video ile sadece Akşehirimizin değil tüm Türkiyemizdeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bir farkındalık oluşturup, onların evde kalıp sağlıklı kalmalarını sağlamaktır" dedi.