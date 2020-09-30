T24 LogoT24 Logo
Haberler

Konya'da kum fırtınası ilçeyi karanlığa bürüdü

30 Eylül 2020 13:43

Konya kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 50 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı araçlar zarar gördü. Kuvvetli rüzgarın ardından yağmur da kentte etkili oldu. Devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesilerek, yoldan kaldırıldı.

Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesinde oturan ve şiddetli rüzgarda aracı hasar gören Gürcan Kalyamoğlu, "Arabayı çekeyim diye dışarı çıktım. Ondan sonra bir anda rüzgar çıktı ve ağaç elektrik tellerine ve aracımın üzerine devrildi. Çok yoğun bir şekilde rüzgar vardı. Birdenbire elektrik telleri koptu. Aracımda maddi hasar meydana geldi'' dedi. 

ETİKETLER

konyakent merkezikum fırtınasıfırtınatoz

Diğer Videolar

Gündem olan video: 'Karla kaplı çölde koşan develer'

Ceza yiyen vatandaştan polise: Sen maskeni hiç indirmiyor musun akşama kadar?

Gaziantep'te adli tıp görevlilerine saldırı böyle görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığının soruşturma kararı sonrası ilk açıklama

İstediği telefonu alabilmek için böbreğini satan gençten kötü haber...

Fransa Kraliçesi Antoinette'in ayakkabısı 43 bin 750 euroya satıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Netflix dizisi ‘Bir Başkadır’ yayında: 8 bölümde 'Türkiye gerçeği'...

MasterChef'in çekimleri öncesi kavga...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Ferdi Özbeğen, hayatını paylaştığı Hilmi Mutlu'yu evlat edinmişti'...

Columbia Global Centers Direktörü Taha: Türeci ve Şahin Almanya yerine Türkiye’de...

Eski MHP'li belediye başkanı, Milli Parklar görevlisiyle nesli tükenmekte olan...

İBB’den Covid-19 raporu: İşte İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarının ‘en...

Meral Akşener duyurdu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' soruşturması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Netflix dizisi ‘Bir Başkadır’ yayında: 8 bölümde 'Türkiye gerçeği'...

MasterChef'in çekimleri öncesi kavga...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24