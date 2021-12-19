T24 LogoT24 Logo
Haberler

Konya'da kar yağışını oyun havasıyla karşıladılar

"Kar yağışını uzun süredir bekliyorduk"

19 Aralık 2021 09:04

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber sokağa çıkan vatandaşların bazıları kar topu oynarken bazıları da kar yağışını oyun havaları ile karşıladı.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını gören kimi vatandaşlar sokağa çıkarak fotoğraf çekip, kar topu oynayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar da Akyokuş seyir tepesine giderek kar yağışını izlerken, bazıları yağışı oyun havalarıyla eşliğinde oynayarak karşıladı.

Kar yağışını görenler kendisini sokağa attı

Aylardan sonra bekledikleri kar yağışının kendileri için büyük bir eğlence olduğunu belirten, oyun havası ile yağışı karşılayan Oğuz Yalçın, "Kar yağışını görünce evden çıktık Akyokuş’tan kar yağışını izleyelim diye. Karın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Eşiyle birlikte kar yağışını izlemeye ve yürüyüşe geldiklerini anlatan Mehmet Özcan da "Ben dışarıdaydım. Aslında kar yağışını görünce bunu en güzel Akyokuş’ta kutlarız dedik ve çocukları uyuttuktan sonra buraya geldik. Burada yürüyüş yapmaya geldik. Çocuklar uyurken kaçtık"  diye konuştu.

Arkadaşları ile seyir tepesine gelen Mehmet Günay ise "Açıkçası bu kar yağışını uzun süredir bekliyorduk. Karın yağışını da görünce Akyokuş’a izlemeye geldik. Şuanda kar yağıyor. Güzel oldu bizim için " diyerek mutluluğunu dile getirdi.

KonyaAkyokuşkar yağışıoyun havasıkar yağışını oyun havasıyla karşıladılar

Diğer Videolar

Tarkan yeni şarkısının 10 saniyelik kısmını sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli'de esnafın zamlı faturalara isyanı: "Birileri ejder meyveleri yerken, ben burada soğukta oturmaya karşıyım"

İyi Partili Özlale, 6 genel başkanın 12 Şubat'ta gerçekleşecek görüşmesiyle ilgili konuştu: Buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını zannetmiyorum

Sümela Manastırı'nda tepki çeken DJ'li tanıtım filmi, Yunanistan kanalında

Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz

Önce elektrik çarptı, sonra 'kulübede sigara içtiği' gerekçesiyle işten çıkarıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24