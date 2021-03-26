Konya'da esnaf kısıtlamalara karşı eylem yaptı: ''Devasa salonlarda lebalep toplantılara göz yumdular''

Konya'daki kafe ve restoran işletme sahipleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendi illerinde uygulanan kafe ve restoran kısıtlamalarını protesto etti.

Eylem yapan esnaf adına konuşan kişi Konya'daki işletmelerin açılmamasının vaka sayılarına ne gibi bir etkisi olduğunu sordu.

İşletme sahibi 'Bize sizin iliniz çok riskli, kafe ve restoranlarınızı açmayacaksınız dediler; devasa salonlarda lebalep toplantılara göz yumdular. Bize sizin iliniz çok riskli, kafe ve restoranlarınızı açmayacaksınız dediler; 16 milyonluk İstanbul'da, 5.5 milyonluk Ankara'da, 4.5 milyonluk İzmir'de kafe ve restoranları açtılar. Peki Konya'da açılmamasının vaka sayılarına ne gibi bir etkisi oldu? Konya'da vaka sayıları düşmedi'' diye konuştu.

''Bu kongreler neden yapıldı?''

Çarşamba günü Ankara'da yapılan AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'ne dikkat çeken esnaf, ''Bugüne kadar sessiz kalmamızın tek maksadı milletimizin sağlığı, devletimizin düzeniyken, bu kongreler neden yapıldı? Vatandaş büyük bir sağlık tehdidine neden mahkum edildi? Bunu, bu millete hangi anlayış reva gördü?'' dedi.

1 yıldır kendi imkanlarıyla mücadele verdiklerini dile getiren işletme sahibi '"Biz ne kredi istiyoruz ne de destek. İşletmelerimiz bu denli karanlığa mahkum edildiği sürece, o sözü edilen, devletin bel kemiği denilen küçük esnaf direnemez, ayakta kalamaz; yıkılır boğulur, savrulur. Bizler devletimizin bel kemiği kırılsın istemeyiz" ifadelerini kullandı.