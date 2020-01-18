Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham

Konya'da açılışı gerçekleştirilen alışveriş merkezinde indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Konya'da, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, açılışta ucuz ürün satacağı duyurusunda bulunan alışveriş merkezinin vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.



Giyim, gıda ve ev eşyalarının satıldığı alışveriş merkezinde, vatandaşlar ürünleri alabilmek için ezilme tehlikesi yaşadı ve fenalık geçirdi.



