Konya'da AKP il başkanlığı önünde kornalı eylem

Konya Selçuklu Belediyesi, Sulutaş Mahallesi’nde bulunan Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içindeki yaklaşık 50 ev için yıkım kararı aldı. Evlerinin yıkılmasına karar verilen Konyalılar, AKP İl Başkanlığı önünde korna çalarak eylem yaptı.

Selçuklu Belediyesi, Çamlıca Tepe Konut Yapı Kooperatifi içinde bazılarının imar affı bulunan ve mahkeme süreci devam eden yaklaşık 50 evi, kaçak yapı oldukları gerekçesiyle yıkmaya karar verdi. Yıkım için sabah saatlerinde olay yerine birçok zabıta ekibi ve kepçe sevk edildi. Konutların bulunduğu alana erişimin tek yoldan sağlanması ve vatandaşların yolu araçları ile kapatmasından dolayı yıkım işlemi yapılamadı.

Vatandaşlar, yargı kararını beklediklerini ve belediyenin haksız bir şekilde yargı kararından önce yıkım için geldiğini iddia etti. Vatandaşların sabah saatlerinde başlayan eylemi, akşam saatlerinde AKP Konya İl Başkanlığı binası önünde son buldu. Vatandaşlar, belediyenin yıkım kararını, AKP Konya İl Başkanlığı önünde kornalı eylemle protesto etti.