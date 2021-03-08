Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "kadınsız" 8 Mart videosu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir video hazırladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, eşlerini kaybeden erkeklere yer verilirken kadınlara ise yer verilmedi.

Erkeklerin, vefat eden eşlerinin eksikliğini hissettiğini anlattığı videoda, kadınlara hiç yer verilmedi.

Video "Bizim buralarda kıymet bilmek gönüllerin işidir. Kıymet bir kadına yakışan en güzel mücevherdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" sözleriyle son buluyor.