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Konya Berberler Odası seçiminde kavga çıktı

İtiş kakışların yaşandığı kavgayı güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri ayırdı

21 Ocak 2022 16:10

Konya Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde kavga çıktı. İki adayın yarıştığı  seçimlerinde sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga ise kameralara böyle yansıdı.

Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçimde berber ve kuaförler oy kullanmaya sabahın erken saatlerinde başladı. Ancak oy kullanma işleminde zaman zaman sesler yükseldi, sözlü atışmalar yaşandı. İddialara göre salonda mevcut Başkan Veli Baranok’a yönelik bazı kuaförler tarafından sözlü atışma yapıldı.

"Başkanla böyle konuşamazsın”

Konhaber.com'da yer alan habere göre, kuaförlerden biri başkan Baranok’a “Seninle görüşeceğiz” diyerek tehditler savurduğu öne sürüldü. Bu sırada salondaki diğer üyeler başkana yönelik yapılan tehdite "Başkanla böyle konuşamazsın” diyerek cevap verdi.

Ardından sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İtiş kakışların yaşandığı kavgayı güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri ayırdı. 

konyaberberler odası seçimikavga çıktıVeli BaranokMevlana Kültür Merkezi

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