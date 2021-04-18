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Konuştukça çevredekiler alkışladı: "Torpili varsa işe giriyor, benim kızım iki üniversite bitirmiş işi yok, niye yok; çünkü çete değilsin, hırsız değilsin!"

Vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu

18 Nisan 2021 14:26

YOL TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan bir vatandaş "Biz soğan, patates, makarna istemiyoruz, yardım istemiyoruz, iş istiyoruz!" dedi. Vatandaş konuşmaya devam ettikçe çevredekiler alkışladı. 

"Patates çuvalına sarılmış bize dağıtıyor. Biz patates, soğan istemiyoruz. Gençlere iş istiyoruz" diyen vatandaş, kendisini izleyen gençlere "İşiniz var mı?" diye sordu. Bir genç de "Boş geziyorum, hiçbir şey götüremiyorum evime" yanıtını verdi. 

Vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu. 

 

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