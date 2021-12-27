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Kontrolsüz patlatılan dinamit, güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

27 Aralık 2021 08:54

Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında kontrolsüz patlatılan dinamitten dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan’ın kafasına mermi gibi isabet etmesi güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde yürüdüğü esnada Erdoğan’ın, olduğu yere yığıldığı görülüyor.

Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında kontrolsüz dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti. Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden Erdoğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep’te toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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