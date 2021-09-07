Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 4 aracı böyle sürükledi

07 Eylül 2021 08:23
Ankara'da yük dolu hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak park halinde duran 4 otomobile çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü A.B.'nin hakimiyetini kaybettiği taş yüklü hafriyat kamyonu rampa aşağı seyir halindeyken devrilip sürüklenerek park halinde duran 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralanan sürücü A.B.'nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı caddedeki bir kurumun güvenlik kamerasın tarafından kaydedildi.
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