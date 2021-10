Kontrolden çıkan at arabasını durdurmak isterken altında kaldı

Şanlıurfa’da dizginleri düşen ve kontrolden çıkan atı durdurmak isteyen sürüsü düşerek at arabasının altında kalarak ezildi. Olayda sürücü ve at yara almazken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Mehmet Ş. at arabasıyla caddede ilerlerken at birden huysuzlaşarak koşmaya başladı. At abasının üzerindeki sürücü, atı durdurmak için yoğun çaba harcadı. Bir türlü durmayan atın dizginlerini de düşüren sürücü, atı üzerine atlayarak durdurmak isterken yere düştü. At arabasının altında kalan sürücü yerde yuvarlanırken dengesini kaybeden at da yere düştü. Yerden kalkan sürücü atın yanına koşarken o anlar arkadan gelen otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olaya şahit olan Abdullah Kovat, hava almak için dışarı çıktıklarında dizginleri düşen atı gördüklerini belirterek, "Birden atı süren şahıs arabanın altına devrildi. Olay yerine koşup yardım etmek istedik. Atı kaldırdık, bir şeyi yoktu. Sürücünün de bir şeyi yoktu. Birkaç dakika dinlendikten sonra gittiler” diye konuştu.

