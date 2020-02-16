Kontrolden çıkan araç iş yerine daldı; vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu

Erzurum’da kontrolden çıkan aracın iş yerine daldığı, çevredeki vatandaşların aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.

Kazada araç sürücüsü, hafif şekilde yaralanırken o sırada tatlıcıda müşteri olmaması, olası bir yaralanma ve can kaybını engelledi.

Öte yandan videoda görülen ikinci bir kaza ise yine aynı kavşaktan dönüş yapmak isteyen dolmuş ile hafif ticari araç arasında meydana geldi. Dönüş sırasında ışık ihlali yapan her iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Diğer bir kaza ise Şükrüpaşa Mahallesinde meydana geldi. Kavşaktan çıkış yapmak isteyen otomobil diğer şeritten gelen hafif ticari araca yan yan taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce karşı şeride ardından tekrar kendi şeridine geçti. Sürücünün kontrolünü güçlükle sağladığı araç refüjün ortasında yer alan bilbord’a çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.