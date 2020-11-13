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Konteyner kente ilk konteynerler geldi

13 Kasım 2020 18:34

İzmir’de meydana gelen depremin ardından evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kente, ilk konteynerler geldi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentteki çalışmalar sürüyor. Bir haftaya hazır olması beklenen konteyner kent alanı havadan görüntülenirken, ilk dört konteyner Erzincan'dan gelerek alana giriş yaptı.

Konteyner kent, depremin en yıkıcı olduğu Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesinde yapılıyor. 46 bin metrekarelik alanın birinci etap çalışmalarında 21 metrekarelik 550 konteyner kurulacak. Bir hol, bir oda ve bir duş bölümünün yer alacağı konteynerlerde 5 kişilik ailenin barınabileceği öğrenildi. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arazisi AFAD'a tahsis edilirken, çalışmalar AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri destekleri ile devam ediyor. Yaklaşık 100 personelin çalıştığı konteyner kent alanının, sosyal donatıların hazırlanması ile birlikte yaklaşık bir haftada tamamlanması planlanıyor. Erzincan'dan getirilen ilk dört konteyner alana giriş yaparken, diğer konteynerlerin de kısa sürede gelmesi bekleniyor.

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