Kongreden önce AKP grup toplantısına katılan eski bakan Suat Kılıç, Gülen'e isim vermeden böyle selam göndermiş

Videda Kılıç 2010 yılında Cemaate bağlı Canik Başarı Üniversitesi'nin temel atma töreninde Gülen'den isim vermeden ‘Büyüğümüz’ diye bahsetti.

Konuşmasına üniversitenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkürle başlayan Kılıç, Fethullah Gülen için, "O öğretmenlerin ruh ve gönül dünyalarını imar eden, yeni bir hayat ve adanmış hayatlar yaşamayı onlara öğreten 'büyüğümüzün' de önünde aynı şekilde saygı ve şükran hislerimi ifade ediyorum" dedi.

"Samsun bu hizmet sevdası ile yollara düşen ve gurbeti kendine edinen 'büyüğümüze' en büyük hediyesini, en büyük davet onurunu belki de bu üniversiteyi bitirmekle verecek" diyen Kılıç, konuşmasının sonunda Gülen'e isim vermeden şöyle seslendi:

"Sevgili Samsunlular duygu yüklü bir gündeyiz. Çok önemli bir gündeyiz. Bu millete yol veren, duygu ve gönül dünyasını, yeniden inşa edenleri hatırlamamız gereken bir gündeyiz. Sözlerime son verirken; Samsun'un Gürgen Yatak köyünden, Karadeniz'e hakim bu tepenin üstünden, bu hizmetlere, bu eserlere öncülük eden ama gurbetten sılaya gelme özlemi çeken, aranızda olmayı en az sizler kadar arzu eden 'büyüğümüze' Samsun'dan Gürgen Yatak köyünden Karadeniz'e nazır bu tepenin üzerinden selam olsun diyorum."