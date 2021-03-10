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Kongreden önce AKP grup toplantısına katılan eski bakan Suat Kılıç, Gülen'e isim vermeden böyle selam göndermiş

Kılıç, Gülen'den isim vermeden ‘Büyüğümüz’ diye bahsetmiş

10 Mart 2021 19:42

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Mart'ta gerçekleşecek kongreden sonra parti yönetimini nasıl şekillendireceği konuşulurken bugün gerçekleşen AKP Meclis Grup Toplantısı’na AKP’de uzun yıllar milletvekilliği ve 61. Hükümet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç da katıldı.

Kılıç Twitter hesabından "AK PARTİ TBMM Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ı dinledik. Tarihin her kritik eşiğini inşallah milletimizle birlikte geçeceğiz" diye yazdı.

Daha önce de AKP’de grup başkanvekilliği görevinde bulunan Kılıç'ın 2010 yılında Samsun Canik Başarı Üniversitesi'nin temel atma töreninde isim vermeden Fettullah Gülen'e selam gönderdiği video yeniden gündeme geldi.

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