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Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı

06 Nisan 2020 16:51

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M.'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay yerinde yapılan inceleme sonucu jandarma, şüphelilerin araziye patlayıcı düzenek kurduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.

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