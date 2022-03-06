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"Kömürüm bitmiş, utandım kimseye söyleyemedim" diyen vatandaşı AKP'li Sayan yardım videosuyla ifşa etti

Sayan'ın videosu tepki çekti

06 Mart 2022 08:24

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Saat 23:50’de telefonuma bir mesaj geldi.. Başkanım kömürüm bitmiş. Utandım kimseye söyleyemedim" diyen vatandaşın evini çektiği yardım videosuyla ifşa etti. 

Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23:50’de telefonuma bir mesaj geldi.. Başkanım kömürüm bitmiş. Utandım kimseye söyleyemedim.. Artık soğuktan dayanamıyorum bana yardım eder misiniz Ben ve mesai arkadaşlarım gece, soğuk demeden gidip gereğini yaptık.. Biz halkımızın hizmetkarıyız.." ifadesini kullandı. 

Sayan'a sosyal medyada tepki gösterildi.

AKPSavcı Sayanvideoyardımkömürifşa

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