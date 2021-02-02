Kömür kazanından 200 bin uyuşturucu hap çıktı

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda bir kamyonun kasasındaki kömür kazanı içerisine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, kömür kazanı içerisinde yapılan aramada 34 kilo ağırlığında 200 bin uyuşturucu hap, 7.65 mm çapında tabanca ile 8 adet 7.65 mm çapında mermi, 9 mm çapında kurusıkı olarak tabir edilen tabanca ile iki adet 9 mm çapında kuru sıkı mermi, otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 18 fişek, 800 dolar ve 500 lira ele geçirildi

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.