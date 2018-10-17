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'Komünist tarım' Ovacık'ı Türkiye'nin en yoğun PTT kargo şubesi yaptı; her gün yüzlerce koli umut postalanıyor

17 Ekim 2018 15:11

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, hayata geçirdiği farklı belediyecilik yaklaşımını somutlaştırdığı alanların başında tarım tarımsal kalkınma kooperatifi örgütlenmesi geliyor. Gazeteci Esra Yalçınalp, Ovacık'a giderek kendi izlenimlerini yansıttığı 'Tarımın Komünist Hali' adlı kısa belgeselini kişisel Youtube hesabından paylaştı. Ovacıkta'ki çekimlerini 'Tarımın Komünist Hali' adı altında videoya aktaran Yalçınalp, ''Uzun zamandır merak ediyordum... Sonunda yolum düştü. Doğası ve insanıyla Ortadoğu'da bir ada: Ovacık'' videoyu mesajıyla paylaştı. Videoda aktarılan bilgilere göre kooperatifin organizasyonuyla üretilen tarımsal ürünler her gün yaklaşık 400 koliyle Türkiye'nin her köşesine gönderiliyor. 'Gıda temel bir haktır' diyen Deniz Yerlikaya, Ovacık PTT Kargo'nun Türkiye'nin en büyük şube haline geldiğin söylüyor. Kurgu: Esra Yalçınalp Kamera: Özge Gedik - Esra Yalçınalp

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