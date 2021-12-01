T24 LogoT24 Logo
Haberler

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü havaya uçurdu

Asansör içindeki kişi ağır yaralandı

01 Aralık 2021 15:37

Rusya'da bir kişi, komşusu binanın asansörünü tamir ettiği sırada ses çıkardığı gerekçesiyle asansörü bombayla havaya uçurdu.

Rusya'nın İrkutsk kentindeki Mareşal Konev Caddesi üzerindeki binanın asansörünü tamir etmek isteyen bina sakini, komşusunun saldırısına uğradı. Binada yaşayan bir başka bina sakini, asansörü tamir eden komşusuna saldırı planlayarak, çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle evinde hazırladığı patlayıcıları asansöre yerleştirdi.

Komşusu asansörde bulunduğu sırada patlayıcıları ateşe veren adam asansörü havaya uçurdu. Patlamanın etkisiyle asansör içindeki kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü havaya uçuran kişinin evine polisler baskın düzenledi. Rusya Soruşturma Komitesi, baskında çok sayıda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve araç gereçlerin ele geçirildiğini duyurdu.

Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde komşusunun sürekli asansörü tamir ettiğini ve bu sırada gürültü çıkardığını savunarak, bu nedenle asansöre bomba koyduğunu ve planını uyguladığını söyledi. Gözaltında tutulan zanlının işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

rusyaasansör

Diğer Videolar

Mahsur kalan köpek için özel operasyon; drone'un ucuna sosis bağladılar

Bulgaristan'daki PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı; "Zor durumdayız"

Yasaklı “vuvuzela” Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü

Sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araç bomba gibi patladı

Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli’den Ebubekir Şahin’e yanıt: Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum; o kadar uzun süre muhalefette olsaydım iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24