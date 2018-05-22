Komşusuna önce çay ısmarladı sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Konya'da, konuşmak için ıssız yere götürdüğü komşusu Hüseyin Yeni'yi (29) tüfekle vurup öldüren Ramazan Ata (31), yakalandı. Komşusunu, boşandığı eşini rahatsız ettiği için öldürdüğü ileri süren Ata'nın ifadesinde, olay öncesi Yeni'ye çay ısmarladığını, ardından da ıssız yere götürüp vurduğunu söylediği belirtildi. Olay, dün saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Ünan Caddesi Aslım çöplüğü yakınında meydana geldi. İşsiz Ramazan Ata, inşaat işçisi komşusu Hüseyin Yeni'yi, konuşmak için ıssız bir yere götürdü. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Ramazan Ata, aracından aldığı av tüfeğiyle Hüseyin Yeni'ye doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yeni, kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Hüseyin Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayan Ata, bulunduğu bölgeyi tarif ederek, ''Kardeşini vurdum; gelin, alın'' dedi. Belirtilen noktaya gelen Hasan Yeni, kardeşini kanlar içinde yer hareketsiz yatarken buldu. Yaralı Hüseyin Yeni, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Yeni, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.