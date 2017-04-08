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Komşulardan engelli kıza 'rampa' engeli!

08 Nisan 2017 17:16

Antalya'da Merkez Yenigün mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katında oturan Fazlı Yuka, bedensel engelli kızı Merve için kendi çabasıyla binaya engelli rampası yapmak istedi. Apartman sakinlerinden izin çıkmaması üzerine Yuka, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’dan destek istedi. Talebe olumlu yanıt veren ve tüm masraflarını kendilerinin karşılayacağını söyleyen belediye yetkilileri, apartman sakinlerinin karar alması gerektiğini söyledi. Kat malikleri toplantısında rampa yapılmasını 5 kişi kabul ederken, 8 kişi apartmanın görüntüsünün bozulacağı gerekçesiyle karşı oy kullandı. Komşularının engelli evladı için çıkardığı engele isyan eden gözü yaşlı aile, “Artık kızımın eve kapanmasını istemiyorum. Ne olur bize yardım etsinler” dedi.

ETİKETLER

AntalyaMerkez Yenigün mahallesiFazlı YukaMerve Yukaengelli rampasıMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal

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