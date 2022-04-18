Komedyen Stefan Leonhardsberger ülke liderlerinin yürüyüşlerini taklit etti; o anlar gündem oldu

Komedyen Stefan Leonhardsberger'in sosyal medya hesabında paylaştığı, ülke liderlerinin yürüyüşlerini taklit ettiği videosu gündem oldu.

Videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yürüyüşü yer alan video paylaşımında, eski ABD başkanları Barack Obama ve Donald Trump, şu anki ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taklit edildi. Putin'in taklit edildiği esnada ''yuhlanma'' ses efekti girmesi dikkat çekti. Video paylaşımı, 4,3 milyon tıklanma aldı.