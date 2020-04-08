Komedyen Kaan Sekban'dan Korona göndermeleri: Sonuçta kargocular dışarıda; neden değerlendirmeyelim değil mi?

Dünya çapında 82 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs nedeniyle ünlü isimlerde tedbir amaçlı evde kendisini izole ederken, komedyen Kaan Sekban, bu süreçte internetten sürekli alışveriş yaparak çalışmak zorunda olan kargocu ve kuryelere zorluk çıkartanlara mizah yoluyla gönderme yaptı.

Bir sosyal medya fenomeni rolüne bürünen Sekban, "Herkes evde değil mi? Evde sıkıldık ama yapacak çok şey var. Geçenlerde üstündekini nereden aldın diye sormuşsunuz. Yukarı kaydırın cevabı orada bulacaksınız. Biz evde kalmaya devam ediyoruz ama sonuçta kargocular dışarıda bu fırsatı neden değerlendirmeyelim? Sonuçta bu da benim işim bu da benim emeğim o yüzden kaydırın yukarıya" ifadesini kullandı.

İnternette alışveriş sitesi olan Trendyol'a da göndermede bulunan Sekban, "Bu arada geçenlerde bir soru geldi beynin nereden diye... Onu ben ucuzluktan almıştım. Promosyon gelmişti İttirenyoldan (Trendyol) ayakkabı almıştım yanında göndermişler. Ama ben medium beden kullanıyorum. Large göndermişler." dedi.

Bunun üzerine Sekban ve Trenyol arasında şu diyalog yaşandı;