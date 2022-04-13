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Komadan uyanan dizi karakterin dolar şaşkınlığı: "Daha dün 3 liraydı"

13 Nisan 2022 14:07

FOX TV'nin ekranlarında yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde, girdiği komadan 5 yıl sonra uyanan karakter, "Dolar 14.07 ne demek, daha dün 3 liraydı" diyerek şaşkınlık yaşadı. 

Barış Kılıç'ın canlandırdığı karakter kızının ölümüne yola açan Aziz karakterinin 5 yıl sonra hastane odasında hayata dönmesine yer verildi.  Aziz hastane odasında neler olduğunu anlamaya çalışırken komodin üzerindeki gazete dikkatini çekti.

Karakterin ilk dikkatini çeken Dolar rakamı oldu. ''Dolar 14.70 mi. Ne oluyor be daha dün 3 liraydı'' diyerek şaşkınlık yaşadı.

FOX TVEvlilik Hakkında Her ŞeyDolarBarış Kılıç

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