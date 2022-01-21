Koltuk döşemecisi ile nakliyeci arasında kavga; "Testereyi korkutma amaçlı çıkardım"

"İşyerime baskına geldiler"

İş yerine baskına geldiklerini belirten Ömer İnalgaç, Fatih Özdemir ile bir müşterisinin tamirat yaptırmak istediği 2 koltuk ve 4 sandalye için 100 TL'ye anlaştıklarını Fatih'in koltukları getirip indirdikten sonra 150 TL istediğini, aralarında küçük bir tartışma yaşandığını söyledi. İnalgaç, “Fatih gittikten kısa bir süre sonra yanında bir kişiyle iş yerime baskına geldi. Aramızda tartışma yaşandı. 'Ben bu koltukları buradan geri götüreceğim' dedi. Ben götüremeyeceğini söyledim. Bu sırada kendisi arabasına yönelince ben de elimdeki sünger kesme testeresini korkutmak amacıyla çıkardım. Yanımda karım ve çocuklarım vardı. Sadece korkutmak amaçlı olarak gösterdim. Sonra komşular gelip elimden bunu aldılar. Ben dükkanıma geçtim. Arabasından orak alıp bana orak çıkarttı. Orağı çıkarınca bende buradan yine üzerine yöneldim. Yaşanan kargaşada eşimi itekleyip vurmaya kalktı. Bende yine elimde testere ile çıkınca onu alıp arabaya koydular ve çekip gittiler. Kendisinden şikayetçi olduk” dedi.