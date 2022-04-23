Koltuğunu Arif Kabasakal’a devreden İmamoğlu: Her şeyi bir insan bilemez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde koltuğunu, 4.Sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal’a devretti. Kabasakal, ilk talimatını, okullarının sert zeminin yumuşak malzemeyle değiştirilmesini yönünde verdi. Devir-teslim törenine katılan öğrencilerin kente ve kendilerine yönelik isteklerini alan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinin önemine dikkat çekti.

İmamoğlu, "Egemenliğin bir kişinin, ailenin ya da zümrenin değil, millete ait olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Vatandaşları dinleyen bir yönetici, onun fikrini alan, ondan öğrenen bir yönetici her zaman en iyi işleri yapar. Her şeyi bir insan bilebilir mi? Mümkün değil; bilemez” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4.Sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal’a devretti. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen sembolik devir-teslim törenine, aynı okulun farklı şubelerinde kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katıldı.

Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü, “yeni Başkan” Kabasakal’a bıraktı. Başkan Kabasakal’ın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda telefonla İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'i arayan Kabasakal, bürokratına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Devir-teslim töreninde hazır bulunan öğrenciler Yağmur Ekmekçi, Yasin Kantemur, Melike Karavelioğlu, Nehir Hüma Doğan, Ada Yavuzcan, Tuğba Yörükoğlu ve Oğuz Kağan Göçmen de İmamoğlu’na İstanbul’la ilgili taleplerini iletti. İmamoğlu, minik öğrencilerden gelen ‘bisiklet yolu’, ‘yeşil alan üretimi’, ‘mahalle çocuk tiyatrosu’ ve ‘çevre ve temizlik bilinci oluşturulması’ gibi talepleri not aldı. İmamoğlu, bir öğrencinin, “Yere çöp atanlara, attıkları çöpü yerden alma cezası verilsin” talebine, “Çok sempatik bir ceza. Hem de ders olur” yanıtını verdi.

En iyi “başkan”ın halkını dinleyen başkan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Onlardan fikir alan, onlarla konuşan, onları dinleyen başkan, en iyi başkan. O zaman halk da mutlu oluyor. Niye? ‘Biz söyledik, Başkanımız yaptı’ diyor” dedi.

Makam odasında bulunan ve Atatürk’ü bir vatandaşı dinlerken betimleyen resmi bu yüzden astığını belirten İmamoğlu, “Çok seviyorum bu fotoğrafı. Vatandaşları dinleyen bir yönetici, onun fikrini alan, ondan öğrenen bir yönetici her zaman en iyi işleri yapar. Çünkü biz, vatandaşımıza çok güveniyoruz. Sizlere çok güveniyoruz. O zaman başkanın işi de kolaylaşır. Her şeyi bir insan bilebilir mi? Mümkün değil; bilemez. Ama burada sekiz çeşit fikir vardı, sekiz çeşit bakış vardı. Siz, onların fikirlerini alarak hayata geçiriyorsunuz. Bunun adı da demokrasi biliyor musunuz? İnsanlara o söz hakkının tanındığı, saygı çerçevesinde fikirlerini özgürce söylediği, yöneticilerin de onlara kıymet verdiği bir sistem demokrasi. Cumhuriyet de onun için kuruldu” diye konuştu