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Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

23 Mayıs 2020 16:46

Almanya’nın Köln kentinde Ramazan ayının son Cuma namazı Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camilerde ve izin alınan açık alanlarda kılındı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi bahçesi Cuma namazına ev sahipliği yaptı. Porz Belediyesi’nden alınan izinle kılınan namaza çok sayıda vatandaş katıldı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi “Genel Merkez binamızın bahçesini Diyanet İşleri Türk İslam Birliği için (DİTİB) Köln, Porz cami derneğimize Cuma ve bayram namazı için tahsis ettik. Cuma namazlarımızı sosyal mesafeye riayet ederek eda ettik” dedi.

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kölnalmanyatoplu namazcuma namazıUluslararası Demokratlar Birliği

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