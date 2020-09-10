Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor: İçmezsem yerimde duramıyorum

23 yaşındaki kola bağımlısı genç Diyarbakır'da bir kıraathanede günlük 50 lira ve 5 litre kola karşılığında çalışıyor. Gencin günlük toplam kola tüketimi ise 7,5 litreyi buluyor. Günde ortalama 7,5 litre kola içtiğini belirten Egrik, "Kahvaltıda bile kola içiyorum. İçmezsem yerimde duramıyorum" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesinde bir kıraathanede çalışan Volkan Egrik, küçüklükten bu yana bağımlı olduğu kola nedeniyle, kıraathanede işverenle yaptığı anlaşmayla günlük 50 lira yevmiye ve 5 litre kola karşılığında çalışıyor. Yaklaşık 3 yıldır kıraathanede çalışan Egrik, işe başlamadan önce günlük yevmiyesini de peşin alıyor. Aldığı yevmiyeyle 2,5 litre kola satın alıp içtikten sonra işe başlayan Egrik, kola dışında iş yerinde herhangi bir içecek içmediğini söyledi.

"İçmezsem yerimde duramıyorum"

Kolayı çok sevdiğini söyleyen Egrik, "Kola içmeden çalışamam. Kahvaltı da bile kola olmazsa kahvaltı yapamam. İçmezsem yerimde duramam, mutlaka içmem gerekiyor. Hiç rahatsız olmuyorum. Küçüklükten bu yana içiyorum. Her gün düzenli olarak içerim. Şimdiye kadar herhangi bir rahatsızlık duymadım" dedi.

"Kola içmediği zaman 'başım ağrıyor' diyor"