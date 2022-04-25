160 milyon liraya yaptırılan stada gitmek için dereden geçiyorlar

Kocaelispor için yollara düşen yüzlerce taraftar proje maliyeti 160 milyon TL olan stada dere üzerine kurulan derme çatma köprüden geçerek ulaşıyor.

Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yeni Kocaeli Stadyumu’nun temeli 25 Eylül 2014 tarihinde atıldı. Açılışı ise 01 Eylül 2018 Kocaelispor Fatsa Belediyespor müsabakasıyla yapıldı. Temel atma törenin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen ulaşım problemi henüz çözülmüş değil.

Son olarak Spor Toto 1. Lig’de Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanan karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlar yine birçok engeli aşmak zorunda kaldı.

Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi Kanalboyu mevkiinde stada giden bağlantı yolundaki çalışma nedeniyle yüzlerce taraftar derenin üzerine kurulan derme çatma köprüden geçerek stada ulaştı.

Kucağında bebekleri, çocuklarıyla dereyi geçmeye çalışan Kocaelispor taraftarları, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Stad, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sayfasında proje maliyeti 160 milyon TL olarak belirtiliyor.