Kocaelili esnaf: Her şeye zam; yeter artık, bıktık

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, pazar esnafını ziyaret etti. Esnaf Nihat Okuyucu, “Zamlardan dolayı doları bahane ediyorlardı ama şimdi dolar da düştü. Elektrik, doğal gaza zam geldi. Yeter artık. Biz artık esnaf olarak bıktık” dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, pazar esnafını ziyaret etti. Esnaf Nihat Okuyucu, “Zamlardan dolayı doları bahane ediyorlardı ama şimdi dolar da düştü. Elektrik, doğal gaza zam geldi. Yeter artık. Biz artık esnaf olarak bıktık” dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın, Perşembe Pazarı’nda dinlediği emekli vatandaş Ayla Demirbaş, “Ülkeyi yönetenler, bizim vergilerimiz ile en lüks hayatı yaşıyor. Yatağa yattıkları zaman acaba vicdanları rahat mı? Ben bu soruyu yıllar önce de sordum. Benim çocuğum çalışacak, vergi verecek ama sonra ben o çocuğuma bir lira vereceğim. Madem din, iman diyorlar, bu haksa eğer o zaman Kur’an’a göre yaşa. Alım gücüne ise hiç girmek istemiyorum” dedi.

İzmit Perşembe pazarı esnaflarından Nihat Okuyucu ise şunları söyledi:

“Zamlardan dolayı doları bahane ediyorlardı ama şimdi dolar da düştü. Elektrik, doğalgaza zam geldi. Yeter artık. Biz artık esnaf olarak bıktık. Bu hafta aldığımız ürünü bir daha ki hafta aynı fiyata alamıyoruz. Utanmadan biz Müslümanız diyorlar. Biz onlar ile aynı dinden değiliz. Dini kullanıyorlar başka bir şey yok. Dini kullanıyorlar, artık bıktık.”

Nihat Okuyucu ile birlikte çalışan pazarcı esnafı ise, “Bizim başımızda olan kişiler oldukça bu düzen düzelmez. Herkes kendine göre düşünüyor. Yandaşları düşünüyorlar. Gerçekten şu ana kadar böyle bir şey görmedim. AKP sadece yandaşlarını düşünüyor" ifadeleri kullandı.

Sinan Yıldız, "7 liraya karnabahar alıyoruz. 8 liradan satıyoruz. Bize denetim yapıyorlar, kar marjinaliniz yüksek diyorlar. Nasıl ayakta duracağız? Kirayı, işçi maliyetini, poşet ücretini, kendi karını da koy. Poşeti 17 liraya alıyorduk ama şimdi 35 lira oldu. Ben 7 liraya aldığım malı 8 liradan satarak ne kazanacağım. Yer kirası 200 lira olmuş. İnşallah gelirsiniz de düzeliriz” diye konuştu.

Bir diğer pazar esnafı Halis Alataş ise insanların ekmek bile bulamadığını belirterek, "Bizi bitirdiler. Valla millet ekmek bulamıyor. Pazardan kimse bir şey alamıyor. Emekli maaşı 2 bin 500 lira olmuş. Kim, nasıl geçinecek bu paraya? Yazıktır, günahtır. Siz de biraz hareketli. Sıkıştırın biraz. Yeter artık. Ne zaman sandık olacak? Sokağa çıkamıyoruz. Hemen kelepçe vuruyorlar. Yeter artık” dedi.

Pazardaki denetimler ile ilgili konuşan Ensar Kuşat, “Pazarı denetliyorlar ama takıldıkları tek şey ise neden etikette elma yazmıyor. Bu alan vatandaş kör değil. Armut değil elma olduğunu herkes görüyor. Başka bir şey bulamıyorlar sadece buna takılıyorlar" diye konuştu.

İzmit Perşembe Pazarı’nda alışveriş yapan Mukaddes Üzmez ise "İndirim var diyorlar. Hani nerede indirim? Bir kilo salatalık olmuş 10 lira. Tayyip buna dur desin. Yazık günah bu fakire. Asgari ücret ile geçinenler var. Çoluk çocuk sahibi bunlar. Yazık, günah” dedi.

Nagüle Günaydın ise “Çok kötü, çalıştığımız halde yetişemiyoruz. İki kişi çalıştığımız halde yetişemiyoruz. Hayat kötü, şartlar daha da kötüye gidiyor. İnşallah sesimizi duyan çıkar” ifadelerini kullandı.

Pazar ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, şunları söyledi:

"Pazarı dolaştık. Hem esnafın halini hem de vatandaştan direkt birinci ağızdan, ev hanımlarından mutfağın halini sorduk. Gerçekten ciddi anlamda hem pazarcı esnafı hem de ev hanımları sıkıntıda. Ciddi bir alım gücü düşüklüğü var. Emeklilerin verilen zammı yetiştiremediklerini görüyoruz. Geçimde ciddi bir sıkıntı olduğunu birebir sizler de gördünüz burada. Biz vatandaşın, esnafın sesi olmak için sokakta olmaya devam edeceğiz İlk seçimde vatandaşın yüzünü güldüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Sandığın hemen gelmesi noktasında vatandaşımızın talebini sizler de duydunuz."

Kaynak: ANKA