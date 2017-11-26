Kocaeli’de bir okul müdürü ‘ceza’ diye öğrenciyi betona oturttu

Kartepe ilçesindeki bir okulun müdürü A.G., 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması sırasında ‘yaramazlık yapan’ bir öğrenciye ‘ceza’ vermek istedi. Müdür, 12 derecelik havada çocuğu beton zemine oturttu. Öğrencinin betondan kalkmasına tören boyunca müsaade edilmedi. Duruma tepki gösteren veliler, öğretmenlerin de müdüre müdahale etmediğine dikkat çekti. Bir okul müdürünün çocuklara bu şekilde ceza verme hakkı yasaya göre yok. Müdürün neye dayanarak böyle bir uygulama yaptığı ise merak konusu... Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise inceleme başlatacaklarını söyledi.