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Kocaeli'nde TIR'ın dorsesinden çıkan çok sayıda göçmen kaçmaya çalıştı

25 Mayıs 2022 12:19

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, trafik kontrolünde durdurulan kamyonun sürücüsünün yeterli sürücü belgesinin olmadığı tespit edilip araç, yediemin otoparkına çekildi. Aracın kasasından inip kaçmaya çalışan, 5’i çocuk 27 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenerek, araç da yediemin otoparkına çekildi. İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısı açıldığında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu kişiler, kaçma girişiminde bulundu.

Polis ve jandarmaya haber verilirken, Afganistan uyruklu 5’i çocuk 27 kişi yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Yurda yasa dışı giren kişilerin kamyon kasasından inerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı. 

Kocaeli Valiliği, “Kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış ve bu çalışmalar neticesinde Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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