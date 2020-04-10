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Kocaeli'nde Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlara Koronavirüs önlemi

10 Nisan 2020 14:30

New York’ta bulunan hayvanat bahçesinde bir kaplanda yeni tip Koronavirüs tespit edilmesinin ardından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar için özel önlemler alındı. 

New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Nadia isimli kaplanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda bulunan hayvanların bakımı özel önlemlerle gerçekleştirilmeye başlandı. Sadece bakıcıların kontrol edilerek alındığı parkta bulunan 2 bin 500 hayvanın bakımı özel önlemler altında gerçekleştiriliyor. 

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdürü Can Bodur yaptığı açıklamada, “Kaplanla ilgili biz de duyar duymaz gerekli yerlerle görüştük. Biz Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği-Akvaryumlar Birliği üyesiyiz. Oradaki danışmanlarımızla görüştük. Biz henüz içerideki hayvanlarımızda herhangi bir emareye rastlamadık. Dolayısıyla bir test yapma ihtiyacı henüz vuku bulmadı" dedi. 


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