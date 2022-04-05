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Kocaeli Körfezi "çöplüğe" döndü

Kocaeli Körfezi'nde çekilen görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu

05 Nisan 2022 12:56

Kocaeli Körfezi sahil kenarlarının adeta çöplüğe döndüğü görüldü.

Körfezdeki "çöplük" görüntüsünün gemi, fabrika ve limanların atıklarından kaynaklandığı iddia edildi.  Geçtiğimiz yıl uzun süre deniz salyası ile mücadele eden ve oksijen seviyesinin oldukça düştüğü İzmit Körfezi'nin sahil kenarları adeta çöplüğe döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetlenen, deniz uçağı ile kirliliklerin tespit edildiği İzmit Körfezi'nde evsel atıklar kıyıya vurdu. Lodosla birlikte geldiği tahmin edilen çöplerin görüntüsünü vatandaşlar görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. (İHA)

Koceli KörfeziAtıklarDeniz KirliliğiEvsel Atıklar

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