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Kocaeli Karamürsel'de leylek ölümleri

06 Ağustos 2021 17:18

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Akçat ve Yalakdere köyleri arasındaki ağaçlık bölgede bulunan elektrik telleri, göç yollarının üzerinde olması nedeniyle leylekler için tehlike oluşturuyor. 

Bölgede yaşayan duyarlı bir vatandaş da gördüğü leylek ölülerini görüntüleyerek sosyal medya hesabından video ile paylaştı. Vatandaşın mesajı şöyle:

“Gündemde hayvan ölümleri de mevcut. Leylek, bir, iki, üç, dört adet leylek ölüsü mevcut. Göç yollarında servislere gidiyoruz. Yollarda hep leylek ölüleri mevcut. Bugün gördüğümüz altıncı, yedinci. Dört tane ölüyü gördüğümüz için yayınlama gereği duyduk. Lütfen ilgililer, bu konuya yardımcı olsunlar. Hayvanlarda herhangi bir kan izi falan yok. Niye öldükleri hakkında açıkçası bir şey söyleyemiyorum. Dört tane ölü.”

KocaeliKaramürselLeylek ölümleri

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