Kocaeli Kandıra'da 'taş ocağı için binlerce ağaç kesildi' iddiası

Kocaeli Kandıra'da, taş ocağı çalışması nedeniyle binlerce genç meşe ağacı kesildiği iddia edildi. Kesilen meşe ağaçları yol boyunca dizildi. O anlar görüntülendi.

Rize İkizdere'deki taş ocağı çalışması bölge halkı tarafından protesto edilirken Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz köyünde, taş ocağı çalışması nedeniyle binlerce meşe ağacının kesildiği öne sürüldü.

Astakos Haber'den Ergün Demir'in haberine göre, yaklaşık 1 ay önce açılmaya başlanan taş ocağı için kesilen binlerce genç meşe ağacı yol boyunca dizildi. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkı, taş ocağının açılması ve ağaç kesiminden rahatsız oldu.

Muhtar: Taş ocağı hakkında bilgilendirilmedim

Bölge sakinleri taş ocağının Kandıra Belediyesi tarafından açıldığı, çıkarılacak kırmızı taşların da, belediye tarafından Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgesinde kullanılmak amacıyla satılacağını iddia etti.

Kocakaymaz Muhtarı Mehmet Öz, kendisinin taş ocağı hakkında bilgilendirilmediğini iddia ederek, “Ben 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçildim. Bana herhangi bir bilgi, herhangi bir evrak gelmedi. Benden önceki muhtara bir şey söylediler mi bilmiyorum. Ama açılan taş ocağının bulunduğu arazinin çoğu İzmit’te bağlı Sarışeyh bölgesinde kalıyor. Orman işletmeden her yıl kullanım için ağaç kesimi yapmasını istiyoruz. Belki de o kesilen ağaçlar orman işletmesinin köylünün kullanımı için kestiği ağaçlardır” açıklamasını yaptı.