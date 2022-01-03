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Kocaeli'de polis telsizinden FETÖ propagandası yapıldı

Olayı fark eden polis haber merkezi, propagandayı engelleyerek kanalın kontrolünü devraldı

03 Ocak 2022 14:00

Kocaeli’de yeni yılın ilk dakikalarında polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun mesajı yayınlandığı sırada, anons kesilerek FETÖ propagandası yapıldı. 

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