Kocaeli'de işten çıkarılan işçiler eylemde Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını çalıp oynadı

Kocaeli'de 100'e yakın işçinin işten çıkartıldığı Farplas Otomotiv’de işçilerin eylemi sürüyor. Fabrika önünde eylem yapan işçiler, sanatçı Tarkan'ın son günlerde gündemden düşmeyen 'Geççek' adlı şarkısını çalıp oynadı.

Kocaeli’de Farplas Otomotiv'de işten çıkartılan işçilerin eylemi sürüyor. Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını çaldılar.

Sözcü'de yer alan habere göre, Farplas Otomotiv'de sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartıldığı iddia edilen yaklaşık 100 işçinin direnişi fabrika önünde devam ediyor. İşçiler, Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısını çalıp oynarken, Birleşik Metal İş’te sosyal medyadan, “Git’çek, git’çek, geldiği gibi git’çek. Her şeyin sonu var, bu çile de bit’çek. Oh, oh, zilleri takıp oynıy’ca’z o zaman. O çiçekten günler çok yakın, inan” ⁦paylaşımı yaparak, şarkıda geçen sözler ile işçilere destek verdi.

Farplas çalışanları, yaklaşık bir ay önce ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için demokratik tepkilerini göstererek fabrika önünde eylem yapmıştı. Ardından çeşitli bölümlerden işçilere, çağrıldıkları bir otelde taşeron firmaların avukatları tarafından işten çıkış tebligatları yapılmıştı.