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Kocaeli'de iki cami minaresi şiddetli lodosa dayanamadı

Cami çevresinde bulunan evler tahliye edildi

30 Kasım 2021 10:45

Kocaeli’de etkili olan fırtına sebebiyle iki cami minaresi şiddetli lodosta hasar gördü. Arızlı Cami'nin minaresi yan yatarken, Sarıcalar Cami'nin minaresi ise yıkıldı.

Kocaeli’de dün gece itibarı ile başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. İzmit’te bulunan Arızlı Cami şiddetli rüzgara dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti.

Sarıcalar Cami minaresi ise tamamen yıkıldı. Olay yerine giden ekipler, emniyet şeridi çekerek önlem aldı.(İHA)

 

KocaeliArızlı CamiSarıcalar Camilodosminareleri yıkıldı

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