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Kocaeli'de Ford Otosan işçileri MESS'e karşı uyarı eylemlerini sürdürüyor

24 Ocak 2020 18:59

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kurulu bulunan Ford Otosan fabrikasında işçiler 40 dakika iş durdurdu.

Türk Metal üyesi işçiler, patronların sendikası MESS'in toplu sözleşme dayatmalarını protesto etti. Ford Otosan'da 08.00-16.00 vardiyasındaki işçiler 15.20'de iş durdurarak K2 kapısı önünde toplandı. Burada 16.00-00.00 vardiyası ile buluşan işçiler, MESS'in tutumunu sloganlarla protesto etti. İşçiler eylemde, Türk Metal'in hazırladığı rap şarkısına da eşlik etti. Eylem nedeniyle 16.00-00.00 vardiyası işe 40 dakika geç başlarken üretimde toplam 80 dakikalık bir duruş yaşandı.

Öte yandan kentte örgütlü bulunan Türk Metal işçileri, birçok fabrikada yaptığı iş durdurma eylemlerinde MESS'in dayatmalarına karşı yüzlerine "sahte mutluluk" maskesi taktı.

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