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Kocaeli'de esnafın zamlı faturalara isyanı: "Birileri ejder meyveleri yerken, ben burada soğukta oturmaya karşıyım"

"Buzdolabımın fişini çektim zam gelecek diye"

09 Şubat 2022 08:12

Zamlı gelen faturasını yakan Kocaelili esnaf, “Birileri gayet güzel ejder meyveleri yerken, birileri 50 bin dolarlık çantalarla gezerken ben burada soğukta oturmaya karşıyım” diyerek tepkisini gösterdi.

İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Mahallesi esnafı, elektriğe ve doğal gaza gelen fahiş zamları bugün iş merkezi önünde fatura yakarak protesto etti.

"İnsanca yaşamayı hak ediyorum"

Esnaf Tuğba Çolpan, iş yerine 850 liralık elektrik faturası geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Zaten her hafta ürünlere yeteri kadar zam geliyor. Onlarla boğuşurken bir de faturalarla boğuşuyoruz. Artık lütfen kim ilgileniyorsa bunlarla, Sayın Cumhurbaşkanı artık bir el atacak mı bu işe… Ama birileri gayet güzel ejder meyveleri yerken, birileri ellerinde 50 bin dolarlık çantaları ile dolaşırken ben burada soğukta oturmaya karşıyım, arkadaşım.

Gerekirse Ankara’ya da yürürüm bunun için. Artık yeter. Sesimizi çıkartamıyoruz. FETÖ’cü ilan ediyorlar, terörist ilan ediyorlar. Sesim duyuluna kadar haykıracağım. Ben bu ülkede yaşıyorum ve insanca yaşamayı hak ediyorum. Ben daha azı ile yetinmiyorum. Birilerinin nemalanmaları yüzünden biz bu ülkede fakirlik çekiyoruz.”

"Buzdolabımın fişini çektim zam gelecek diye"

Çolpan daha sonra diğer esnaflarla birlikte faturalarını yaktı. Çolpan sözlerini şöyle sürdürdü:

“300-350 lira elektrik faturası ödüyordum. Son faturam 850 TL geldi. Buzdolabımın fişini çektim zam gelecek diye. Isıtıcımı yakmıyorum, soğukta oturuyorum. Yetmiyormuş gibi, elektriklerimi yakmıyorum, ki aslında benim dükkanımın dışarıdan görünmesi lazım. Yine 850 TL fatura geliyor."

"100 lira elektrik faturası geliyordu şimdi 300 lira"

Manav Necip Özdemir ise, "Benim manav dükkanım var. İki tane lambam var. 100 lira elektrik faturası geliyordu şimdi 300 lira. Kışın o soğuklarda ısıtıcıyı hiç yakmadım ve 300 lira geldi. Gerisini düşünün. Zaten fiyatlar almış başını gidiyor. O zaman kapatalım gidelim. Baksınlar bize Avrupa Birliği gibi biz de yatalım evde" diye konuştu.

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